Unterstützung erhielt die Wall Street derweil von Konjunkturdaten, die nicht ganz so negativ wie erwartet ausgefallen waren. Die Importpreise stiegen im März weniger deutlich als erwartet. Und die Stimmung in der US-Industrie trübte sich laut dem Empire-State-Index im April weniger stark ein als erwartet. Dennoch sorgt der Zollstreit weiterhin für Unsicherheit. Die Anleger trauten den Aussagen der US-Administration bezüglich der Strafzollaussetzung nicht, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. «Was am Morgen gilt, kann am Nachmittag schon wieder falsch sein», ergänzte ein Händler. Derweil rücken Unternehmensergebnisse wieder stärker in den Vordergrund. Die Zahlen der Bank of America und der Citigroup wurden dabei gut aufgenommen.