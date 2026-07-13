Am Devisenmarkt legte ‌der Dollar zum Yen um 0,1 Prozent auf 161,96 Yen zu. Zuvor hatte die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama ins Spiel gebracht, den staatlichen Pensionsfonds GPIF zu ermutigen, einen Teil seiner Gelder zurückzuholen. «Der GPIF verteilt ​seine ​Anlagen derzeit zu gleichen Teilen auf In- und ⁠Ausland. Eine Rückkehr zur vorpandemischen Norm von annähernd 60/40 würde ​mit einem grossen Yen-Kaufstrom einhergehen», ⁠sagte Taylor Nugent, ein leitender Volkswirt bei der NAB. «Es ist jedoch anzumerken, dass die Allokationen zwar ‌theoretisch jederzeit überprüft werden können, sie sich aber in der Regel nur langsam ändern und der Investitionsplan für das Geschäftsjahr 26 bereits in Kraft ist.»