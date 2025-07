Laut Marktbeobachtern ist auch nicht klar, ob der dann geltende Zollsatz von dem abweichen werde, was am 2. April verkündet wurde, hiess es weiter. Laut Trump sollen die neuen Zölle in einer Spanne von 10 bis 70 Prozent liegen. Und Trump schickte am Wochenende bereits neue Drohungen aus - diesmal gegen den globalen Süden: Staaten, die sich der Brics-Gruppe annähern, könnten mit Zusatzzöllen belegt werden. Belastet wurde der Markt auch von Abgaben in den drei SMI-Schwergewichten. Zudem stimmte der schwache Dollar manchen Anleger etwas vorsichtiger.