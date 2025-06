US-Zolleinnahmen sprudeln

Am Dienstag erst hatte Trump erklärt, die EU biete ihm immer noch nicht genügend an. «Sie werden die Zölle schrittweise reduzieren, wenn die EU bei verschiedenen Themen Zugeständnisse macht», so ein europäischer Abgeordneter, der über den Fortgang der Gespräche informiert wurde. Unter zehn Prozent würden sie aber nicht gehen wollen.