Lynk & Co, eine gemeinsame Marke von Geely und deren Tochter Volvo aus Schweden, werde den Zusatzzoll von rund 19 Prozent nicht auf die Käufer abwälzen, sagte Europa-Markenchef Nicolas Appelgren der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Autozuliefermesse Automechanika in Frankfurt. Lynk bringt ein vollelektrisches Kompakt-SUV im Oktober in Europa heraus. «Wir müssen den Preis für das Auto auf dem Markt richtig ansetzen und von dort aus arbeiten», sagte er in dem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Der Zoll sei «kein Messer an der Kehle».