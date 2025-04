Auch Volkswagen prüfe Optionen, die Fertigung in den USA zu steigern, sagte Antlitz. Die Wolfsburger bauen in ihrem Werk in Chattanooga/Tennessee jährlich etwa 200.000 VW-Fahrzeuge. Das Programm könnte erweitert werden, sagte Antlitz. Ausserdem wird ein Werk in South Carolina für die Elektro-SUV-Marke Scout errichtet. «Es gibt die Möglichkeit, in dem Werk auch andere Aktivitäten zu integrieren.» Die Premiumtochter Audi ist wie Porsche in ihrem US-Geschäft vollständig auf Importe angewiesen, erwägt aber eine Produktion in den USA. Audi-Chef Gernot Döllner kündigte im Februar eine Entscheidung für dieses Jahr an.