Wenig Veränderung bei den «Top-Picks»

In 2025 schnitten Banken mit niedrigerer Eigenkapitalrendite, der sogenannten «Return on Tangible Equity» oder kurz ROTE, preislich am besten ab, wobei Société Générale (SocGen), Unicaja, Alpha und ABN Amro die Nase vorne hatten: Das oberste Dezil der Aktien mit der besten Kursperformance erreichte eine durchschnittliche ROTE von 11 Prozent, das unterste Dezil 19 Prozent. Diese Entwicklung dürfte angesichts der 5-fachen KGV-Neubewertung von Unternehmen wie SocGen und Santander im Jahr 2025 schwerer zu wiederholen sein, so die Experten der UBS. «Wir behalten deshalb bei unseren Top-Empfehlungen weiterhin eine wertorientierte Ausrichtung bei.»