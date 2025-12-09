Ausverkauf bei Staatsanleihen pausiert

Im Vorfeld der Fed-Sitzung legte der Ausverkauf bei Staatsanleihen eine Pause ein. In dieser Woche ist nicht nur die US-Notenbank am Zug: Die Reserve Bank of Australia hielt am Dienstag wie erwartet die Zinssätze konstant, schloss aber eine weitere Lockerung der Geldpolitik aus und warnte, dass der nächste Schritt nach oben erfolgen könnte, wenn sich der Inflationsdruck als hartnäckig erweist. Marktteilnehmer erwarten auch, dass die Bank of Canada und die Schweizerische Nationalbank bei ihren Sitzungen die Zinssätze beibehalten. Die Renditen 30-jähriger deutscher Staatsanleihen, die stärker auf langfristige fiskalische Bedenken reagieren, fielen um zwei Basispunkte auf 3,45 Prozent. Am Montag hatten sie mit 3,478 Prozent den höchsten Stand seit Sommer 2011 erreicht.