Für das zweite Quartal erwarten Analysten von Morgan Stanley bei der UBS im Investmentbanking ein Plus von 21 Prozent, während für BNP Paribas ein Zuwachs von sieben Prozent und für die Societe Generale von zwei Prozent prognostiziert wird. ​Mehrere US-Grossbanken ​meldeten Einnahmesteigerungen von mehr als 30 Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley ⁠empfehlen die Aktie der Deutschen Bank zum Kauf und bezeichnen sie als die günstigste in ​ihrer Bewertung. Bei der UBS raten ⁠sie wegen der Unsicherheit über neue Schweizer Regulierungsvorschriften zur Zurückhaltung.