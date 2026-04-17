Nach einem Kurseinbruch über die letzten zwei Jahre hat Soitecs Präsenz im schnell wachsenden Bereich der Photonik eine rasante Aufholjagd an der Börse ausgelöst. Die Technologie, die derzeit nur einen kleinen Teil des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, wird zunehmend in Rechenzentren zur Bewältigung anspruchsvoller Arbeitsschritte eingesetzt, und Aktien von Unternehmen mit Bezug zu diesem Bereich sind von den USA bis Asien gefragt.