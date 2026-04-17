Die grosse Nachfrage von Anlegern nach Aktien, die vom Boom der künstlichen Intelligenz profitieren, hat das bis anhin wenig bekannte französische Unternehmen Soitec an die Spitze der europäischen Aktienrangliste für 2026 katapultiert.
Soitec, ein Hersteller von Halbleitermaterialien mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Milliarden Euro, ist der Spitzenreiter im Bloomberg-Index für grosse, mittlere und kleine Unternehmen der Region mit einem Kursanstieg von fast 270 Prozent in diesem Jahr. Allein im Monat April legte die Aktie um 66 Prozent zu. Analysten haben nun ihre Kursziele weiter angehoben.
Nach einem Kurseinbruch über die letzten zwei Jahre hat Soitecs Präsenz im schnell wachsenden Bereich der Photonik eine rasante Aufholjagd an der Börse ausgelöst. Die Technologie, die derzeit nur einen kleinen Teil des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, wird zunehmend in Rechenzentren zur Bewältigung anspruchsvoller Arbeitsschritte eingesetzt, und Aktien von Unternehmen mit Bezug zu diesem Bereich sind von den USA bis Asien gefragt.
«Der Markt ist generell regelrecht euphorisch, was Photonik angeht. Genau das will der Markt, und das geht weit über Soitec hinaus», sagte Stéphane Houri, Leiter der Aktienanalyse bei Oddo BHF. «Obwohl Photonik nur 100 Millionen Euro Umsatz ausmacht, ist es die absehbar steigende Nachfrage nach dieser Technologie, die den Aktienkurs antreibt.»
Die Siliziumphotonik nutzt Licht zur Datenübertragung und hat das Potenzial, schneller und energieeffizienter als ältere kupferbasierte Verbindungen in Rechenzentren zu sein. Unternehmen, die Technologien zur Optimierung der Rechenzentrumsleistung anbieten, verzeichnen eine stark steigende Nachfrage von grossen Technologiekonzernen, die massiv in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur investieren.
Analysten, die jahrelang die Kursziele für Soitec gesenkt hatten, zeigen sich nun zunehmend optimistischer. Oddo BHF hob diese Woche ihr Kursziel von 50 auf 85 Euro an – ein Kurs, der am Donnerstag bereits übertroffen wurde. Auch mehrere andere Analysten, darunter die Deutsche Bank, haben ihre Kursziele kürzlich angehoben.
Dennoch stehen einige der Rallye von Soitec skeptisch gegenüber. Sie sind unsicher, ob die Dynamik im Photoniksektor die anhaltende Schwäche im Smartphone-Bereich, der nach wie vor mehr als die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, vollständig ausgleichen kann.
Citigroup bekräftigte am 10. April ihre Verkaufsempfehlung und prognostizierte einen Rückgang der Smartphone-Absatzzahlen um 17 Prozent im Geschäftsjahr 2027 sowie einen anhaltenden Lagerabbau bis 2028. Gleichzeitig hob das Unternehmen seine langfristigen Gewinnschätzungen an und erhöhte sein Kursziel aufgrund der stärkeren Nachfrage im Photoniksektor um fast 50 Prozent.
Diese Mischung aus strukturellem Optimismus und fundamentaler Vorsicht hat Soitec zu einem Ausreisser am Markt gemacht – und zu einem besonders volatilen. Die 30-Tage-Volatilität der Aktie liegt bei 110 Prozent und ist damit fast fünfmal so hoch wie die des Stoxx 600 mit 21 Prozent. Damit gehört Soitec zu den volatilsten Aktien unter den europäischen Mid-Caps.
Am 10. April stiegen die Aktien in einer einzigen Sitzung um 19 Prozent, was unterstreicht, wie aggressiv sich die Anleger für einen KI-getriebenen Photonikzyklus positionieren.
(Bloomberg/cash)