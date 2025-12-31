Europas Aktienmärkte haben ihr stärkstes Jahr seit 2021 verzeichnet. Der europäische Index Stoxx ‌600 ‌legte 2025 um 16,66 Prozent zu, auch wenn er am feiertagsbedingt ruhigen letzten Handelstag am Mittwoch leicht nachgab. ​Angetrieben wurde die Rally von ‌sinkenden Zinsen, dem Konjunkturpaket aus ‌Deutschland und einer Umschichtung aus hoch bewerteten US-Technologiewerten. Investoren suchten angesichts der Unsicherheit über die US-Handelspolitik nach günstigeren Anlagemöglichkeiten in Europa.