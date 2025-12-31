Europas Aktienmärkte haben ihr stärkstes Jahr seit 2021 verzeichnet. Der europäische Index Stoxx 600 legte 2025 um 16,66 Prozent zu, auch wenn er am feiertagsbedingt ruhigen letzten Handelstag am Mittwoch leicht nachgab. Angetrieben wurde die Rally von sinkenden Zinsen, dem Konjunkturpaket aus Deutschland und einer Umschichtung aus hoch bewerteten US-Technologiewerten. Investoren suchten angesichts der Unsicherheit über die US-Handelspolitik nach günstigeren Anlagemöglichkeiten in Europa.
Zu den klaren Gewinnern des Jahres zählten Bankenaktien, deren Sektorindex um 67 Prozent und damit so stark wie seit 1997 nicht mehr zulegte. Rüstungswerte kletterten angesichts steigender Verteidigungsinvestitionen um rund 56,5 Prozent. Grösster Verlierer war der Mediensektor mit einem Minus von 15 Prozent.
Unter den nationalen Handelsplätzen ragte die Börse in Madrid heraus, deren Leitindex Ibex um fast 50 Prozent zulegte. Der deutsche Dax gewann rund 23 Prozent - ähnlich wie der britische FTSE 100, der um 22 Prozent zulegte. Der französische CAC 40 stieg im Vergleich lediglich um 10,4 Prozent, gebremst von politischen Turbulenzen und Sorgen um die Staatsverschuldung.
