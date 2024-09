Keines dieser Unternehmen befand sich in jüngerer Vergangenheit in einer Schieflage, die gemäss Altman finanziellen Stress bedeutet hätte. Alle drei aber befanden sich längere Zeit nicht in der sicheren Zone. Das hat sich inzwischen geändert. Und im laufenden Jahr haben die Aktien aller drei Unternehmen besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt. Dieser ist gemessen am Swiss Performance Index 9,3 Prozent gestiegen. Gleichzeitig haben die Papiere von Mikron 18,6 Prozent zugelegt, jene von Flughafen Zürich 11,9 und jene des Baustoffherstellers Holcim 19,2 Prozent. Wenig überraschend also: Finanzielle Gesundheit wird von den Anlegern honoriert.