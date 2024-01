Das Produkt des Modells ist eine Zahl. Wenn ihr Wert über 3 liegt, besteht keine Gefahr für die Firma. Bei einem Wert von unter 1,8 besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Konkurs, zwischen 1,8 und 3 liegt eine Grauzone. In einer 2019 gehaltenen Vorlesung mit dem Titel "50 Years of the Altman Score" stellte Altman aufgrund neuerer Daten fest, dass 0 - und nicht 1,8 - der Wert ist, bei dem sich Anleger wirklich Sorgen um die Finanzkraft eines Unternehmens machen sollten.