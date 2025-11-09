Was sagen Datenschützer und Sicherheitsexperten?

Die sind alarmiert. Eamonn Maguire von Proton (bekannt für verschlüsselte E-Mails) nennt Atlas «totale Überwachung». Atlas tracke nicht nur, «wo du surfst, sondern was du denkst, willst und fühlst». Maguire sagt: «Die KI ist so hilfsbereit, so gesprächig, so menschlich, dass Nutzer freiwillig intimste Details preisgeben.» Maguire nennt Atlas die «finale Form des Überwachungskapitalismus»: Eine KI, die so nett ist, dass du gar nicht merkst, wie gläsern du wirst. Er sagt: «Google Chrome gab einer Firma zu viel Macht. Atlas ist diese Macht mal tausend.» Auch die Tech-Experten von heise.de sind in ihrem Fazit deutlich: «Atlas ist eine Katastrophe für die Privatsphäre, die Sicherheit und das ganze Internet.»