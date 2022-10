Carsten Koerl, dem 2021 mit seiner Firma Sportradar das IPO an der US-Börse Nasdaq gelungen ist, wurde in der Kategorie "Dienstleistung & Handel" ausgezeichnet. In der Kategorie "Family Business" ging der Preis an Franziska Tschudi Sauber und Daniel Tschudi, die die Weidmann Holding aus Rapperswil-Jona in der fünften Generation führen.