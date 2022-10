Die EZB ist der Ansicht, dass die Banken die Risiken womöglich unterschätzen. Es gebe "eine gewisse Unlust auf Seiten der Banken, sich ernsthaft in aufsichtliche Diskussionen" über wirtschaftliche Risiken einzubringen, sagte der Präsident des Aufsichtsgremiums der EZB, Andrea Enria, am Dienstag bei einer Konferenz in Wien.