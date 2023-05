Denn bei ihnen seien die Verflechtungen mit diesem Teil der Finanzwirtschaft besonders stark, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in einer Studie mit. Zu den Schattenbanken werden Finanzfirmen abseits der traditionellen Banken wie etwa Hedge- und Geldmarktfonds, alternative Investmentfonds und spezielle Börsenhändler gezählt. Dieses noch wenig regulierte Segment der Finanzwirtschaft - auch als "Nichtbanken-Finanzintermediäre" (NBFI) bezeichnet - hat seit der globalen Finanzkrise kräftig an Bedeutung gewonnen.