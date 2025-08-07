Auch einstiger E-Auto-Vorreiter Tesla hat seit geraumer Zeit zu kämpfen. Die Aktien präsentieren sich extrem volatil und sind mit einem Preis von 308 Dollar weit vom Hoch bei 480 Dollar im Dezember 2024 entfernt. Elon Musks politisches Engagement ist nach wie vor stark umstritten am Finanzmarkt. Ankündigungen wie seine kurzzeitige Stelle in der US-Regierung oder die Gründung der «Amerika-Partei» sorgten für belustigte Kommentare und Tesla-Fans kehren dem Milliardär den Rücken zu.