Sein ​designierter Nachfolger Kevin Warsh, der eine erste Hürde im Bestätigungsverfahren im Senat jüngst genommen hat, will die ​Notenbank reformieren. Zugleich gelobte er, ihre Unabhängigkeit zu wahren. Diese gilt den ​Finanzmärkten als hohes Gut, da sie eine frei von politischen Erwägungen gestaltete Geldpolitik ermöglichen soll. Powell dürfte auf der Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid darauf angesprochen werden. «Powell muss seine ‌voraussichtlich letzte Zinsentscheidung als Fed-Chair nutzen, um ein klares Signal zu setzen: Die Fed reagiert auf wirtschaftliche Daten, nicht auf politischen Druck», meint Forschungsdirektorin Lena Dräger vom Kiel Institut für Weltwirtschaft.