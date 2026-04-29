Mit Spannung blicken die Finanzmärkte auf den anstehenden Wachwechsel an der Spitze der Zentralbank, da Fed-Chef Jerome Powell Mitte Mai regulär ‌aus dem Amt scheidet. Sein designierter Nachfolger Kevin Warsh, der eine erste Hürde im Bestätigungsverfahren im Senat genommen hat, ​will die Notenbank reformieren. Zugleich gelobte er, ​ihre Unabhängigkeit zu wahren. Diese gilt ​den Finanzmärkten als hohes Gut, da sie eine frei von politischen ‌Erwägungen gestaltete Geldpolitik ermöglichen soll.