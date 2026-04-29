In Zeiten des Ölpreisschocks hält die US-Notenbank Federal Reserve an ihrem Zinskurs fest. Sie ‌entschied ⁠am Mittwoch, den Leitzins in der Spanne von 3,50 ⁠bis 3,75 Prozent zu belassen. Der Iran-Krieg hat die Inflation in ‌den USA angeheizt, womit Zinssenkungen vorerst als ‌unwahrscheinlich gelten. Diese werden ​von US-Präsident Donald Trump immer wieder gefordert.

Mit Spannung blicken die Finanzmärkte auf den anstehenden Wachwechsel an der Spitze der Zentralbank, da Fed-Chef Jerome Powell Mitte Mai regulär ‌aus dem Amt scheidet. Sein designierter Nachfolger Kevin Warsh, der eine erste Hürde im Bestätigungsverfahren im Senat genommen hat, ​will die Notenbank reformieren. Zugleich gelobte er, ​ihre Unabhängigkeit zu wahren. Diese gilt ​den Finanzmärkten als hohes Gut, da sie eine frei von politischen ‌Erwägungen gestaltete Geldpolitik ermöglichen soll.

Der scheidende Fed-Chef Powell dürfte auf der Pressekonferenz nach dem Zinsentscheid darauf angesprochen werden.

Powell müsse seine ​voraussichtlich ​letzte Zinsentscheidung als Fed-Chair ⁠nutzen, um ein klares Signal zu setzen: ​Die Fed reagiere ⁠auf wirtschaftliche Daten, nicht auf politischen Druck, meint Ökonomin ‌Lena Dräger vom Kiel Institut für Weltwirtschaft. Die Zinspause sei nicht nur das ökonomisch Richtige, sondern ‌auch das institutionell Notwendige – um institutionelles Vertrauen ​in einer Phase des Übergangs zu bewahren. 

(Reuters)