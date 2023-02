Das Zielband für den US-Zins liegt nun bei 4,5 bis 4,75 Prozent. Die Notenbank der USA begründet ihren Schritt damit, die hohe Inflation in den USA weiter bekämpfen zu wollen. Es handelt sich um die achte Zinserhöhung in den USA seit März 2022. Das Zinsniveau liegt so hoch wie zuletzt im Oktober 2007.