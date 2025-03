An der Spitze standen Partners Group (+4,3 Prozent). Sie profitierten von der Aufstufung auf «Overweight» von «Neutral» durch JPMorgan. Klar höher notierten auch Kühne+Nagel (+3,4 Prozent) - dies am Tag vor der Bilanzvorlage. Der Logistikdienstleister hat zudem einen Auftrag von Sanofi in der Türkei erhalten. Auch VAT (+3,5 Prozent) zogen am Tag vor den Jahreszahlen überdurchschnittlich an.