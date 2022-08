Es handelt sich um AMTD Digital, ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das vor weniger als drei Wochen an der New Yorker Börse notiert wurde.Der Börsenwert der Aktien der Klassen A und B lag am Mittwoch bei mehr als 203 Milliarden Dollar. Der auf digitale Geschäfte spezialisierte Finanzdienstleister ist damit mehr wert als Wells Fargo, Morgan Stanley und Goldman Sachs - obgleich er im abgelaufenen Geschäftsjahr nur auf Einnahmen von 25 Millionen Dollar kam.

Zumindest auf dem Papier ist AMTD damit das fünftgrösste Finanzunternehmen der Welt. Wertvoller sind lediglich Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Bank of America und die Industrial & Commercial Bank of China. Dabei bechäftigt AMTD Digital bloss 50 Mitarbeiter.

Die Eigentümerstruktur von AMTD Digital scheint verworren. Letztlich führt sie zu Calvin Choi, einem ehemaligen Banker der UBS, dem in Hongkong vorgeworfen wird, gegen die Pflicht zur Offenlegung von Interessenskonflikten verstossen zu haben.

Trotzdem stand Choi am 15. Juli auf dem Parkett der New Yorker Börse und läutete die Glocke, als die Aktien von AMTD Digital ihre spektakuläre Reise antraten. Seitdem sind sie gegenüber dem Erstausgabepreis von 7,80 Dollar um 14'000 Prozent bis auf 2555 Dollar am Mittwoch gestiegen. Auch am Mittwoch legte sie zeitweise 26 Prozent zu, schloss dann jedoch 34 Prozent im Minus. Das will nichts heissen. Schon am 25. Juli fiel die Aktie in ähnlichem Ausmass zurück.

Die AMTD Group wurde 2003 mit Unterstützung der CK Hutchison von Milliardär Li Ka-shing gegründet. Die AMTD Group ist die Mutter von AMTD Digital und der AMTD Idea Group, die sowohl in Singapur als auch in den USA börsennotiert ist. Zu den Unterstützern des Konzerns gehört die Century City International, die im Besitz der Familie Lo ist, die zu den grossen Immobilienbesitzern in Hongkong gehört.

Grund für Rally unbekannt

Der Grund für die rasante Rallye der Aktie ist unklar. Einige Analysten weisen auf den winzigen Streubesitz hin. Unklar ist auch, warum die Investmentbank AMTD Idea Group, eine weitere Aktie unter dem Dach der AMTD Group, an der Rallye teilgenommen hat und zwischen dem 15. Juli und dem Schlusskurs am Mittwoch um 458 Prozent gestiegen ist. Die AMTD-Idea-Aktie war am Mittwoch trotz eines Rückgangs von 11 Prozent der am viertmeisten gekaufte Wert auf der Handelsplattform von Fidelity. Dies signalisiert, dass sie ein Favorit unter Kleinanlegern ist.

Der in Hongkong geborene Choi ist inzwischen Bürger Kanadas. Er studierte an der University of Waterloo Bilanzwesen. Er wurde 2016 Chairman und CEO bei der AMTD Group, zuvor war er fünf Jahre für die UBS tätig. Er ist alleiniger Eigentümer einer Gesellschaft, die 32,5 Prozent der AMTD-Gruppe kontrolliert. Auch sein Vater ist beteiligt. Die AMTD Group besitzt 50,6 Prozent der AMTD Idea, die wiederum 88,7 Prozent der AMTD Digital besitzt.

Von den Aufsichtsbehörden in Hongkong wurde Choi unlängst für zwei Jahre die Arbeit in der Wertpapierbranche untersagt. Er habe Interessenkonflikte bei Transaktionen, an denen er während seiner Zeit bei der UBS beteiligt war, nicht offengelegt, hiess es. Choi ist gegen die Entscheidung in Berufung gegangen.

Der AMTD-Investor China Minsheng Investment, der Choi als CEO installiert hatte, hat sich inzwischen gegen ihn gestellt und ihn zeitweise sogar auf Transparenten im Zentrum Hongkongs des Betrugs bezichtigt. Der Leerverkäufer Hindenburg Research verwies im April 2021 in einer Analyse zum chinesischen Kryptounternehmen Ebang International Holdings Inc. darauf, dass die Erfolgsbilanz von AMTD “miserabel” sei. Bei 87 Prozent der vom Unternehmen betreuten US-IPOs habe es Verluste gegeben.

Am heutigen Donnerstag kündigte die CK Group von Li Ka-shing an, ihren verbliebenen Anteil an AMTD zu verkaufen. Sie ist noch mit einem Anteil von unter 4 Prozent an Bord.

(Bloomberg/cash)