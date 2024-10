Das Unternehmen werde für die beiden wichtigsten operativen Töchter, die Lilium GmbH und die Lilium eAircraft GmbH, Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden, teilte die börsennotierte Holding am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mit. Der Antrag werde in den nächsten Tagen beim Amtsgericht Weilheim gestellt, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen könne den laufenden Betrieb nicht mehr finanzieren, damit drohe die Zahlungsunfähigkeit. Auch die börsennotierte Muttergesellschaft in den Niederlanden müsse möglicherweise Insolvenz anmelden. An der US-Börse Nasdaq brachen deren Aktien um 51 Prozent auf 21 US-Cent ein.