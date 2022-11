CEO Michael Schumacher wird die Gruppe per Ende Monat verlassen und ab März 2023 durch Kardex-CEO Jens Fankhänel ersetzt. In der Zwischenzeit übernimmt der langjährige Forbo-Chef This E. Schneider. Der Entscheid erfolge "in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Michael Schumacher und dem Verwaltungsrat aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf die Ausrichtung des Unternehmens", teilte das Industrieunternehmen am Freitagabend mit.