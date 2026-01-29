Heinz Hössli werde ab Juli 2026 als CFO amten, teilte Forbo am Donnerstag mit. Er folgt auf Peter Germann, der diese Funktion seit Oktober ad interim ausgeführt hat und nach der Übergabe in den Ruhestand treten wird.
Hössli kommt laut den Angaben vom Tessiner Intralogistik-Spezialisten Interroll. Dort amtet er seit 2020 als Finanzchef, davor hatte er über 20 Jahre lang mehrere Finanzpositionen in der Bühler-Gruppe inne gehabt.
Mit Ernennung von Hössli seien die Schlüsselpositionen des Unternehmens nun optimal besetzt, wird Forbo-Verwaltungsratspräsident Bernhard Merki in der Mitteilung zitiert. Im September hatte die Gruppe nach monatelanger Suche mit Johannes Huber einen neuen Konzernchef per Anfang 2026 gefunden. Er kam vom liechtensteinischen Baugerätehersteller Hilti.
(AWP)