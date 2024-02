Für das Jahr 2024 prognostiziert Ford einen bereinigten Betriebsgewinn von 10 bis 12 Milliarden Dollar. Der Autobauer will in diesem ausserdem an seine Aktionäre Jahr zusätzliche Gelder auszahlen. Im ersten Quartal dieses Jahres wird das eine zusätzliche Dividende von 18 Cents pro Aktie sein. Zudem hat sich Ford verpflichtet, 40 bis 50 Prozent des freien Cashflows an die Investoren zurückzugeben.