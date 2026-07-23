Man wolle in Valencia «eine neue Generation emissionsarmer und emissionsfreier Fahrzeuge für den europäischen Markt produzieren», teilten Ford und Geely mit. In Valencia arbeiten bislang rund 4000 Menschen für den US-Konzern. Das Werk ist auf dem absteigenden Ast, vor zehn Jahren waren es etwa doppelt so viele Beschäftigte. Ford Europa ist unter Druck, das Autogeschäft in Europa läuft mässig. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren verschiedene Sparmassnahmen verwirklicht und Werke geschlossen.