Mit dem Schritt sichert sich ‌Geely eine Produktionsbasis innerhalb der Europäischen Union. Damit kann der Konzern mögliche EU-Zölle auf aus China importierte Elektrofahrzeuge umgehen und erhält direkten ​Zugang zum europäischen Markt. Der Schritt spiegele ​die Dringlichkeit für chinesische Autobauer wider, ​ausserhalb des überfüllten heimischen Marktes nach Wachstum zu suchen, sagte ein Auto-Analyst ‌bei Macquarie Capital. Ford wiederum kann durch die gemeinsame Nutzung der Fabrikinfrastruktur Fixkosten senken und die Zukunft des Werks sichern, dessen ​Auslastung ​zuletzt unklar war.