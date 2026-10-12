Im vergangenen Jahr wurden an der Schweizer Börse SIX insgesamt 558 neue Anleihen im Umfang von rund 124 Milliarden Franken ausgegeben. Das waren 18 Prozent mehr Anleihen als im Vorjahr. Das aufgenommene Kapital stieg um 15 Prozent. Beide Werte erreichten damit neue Höchststände. Auch 2026 hält der Boom bisher an.