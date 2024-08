An anderer Stelle wurde auf die überraschend stark revidierten Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen in den USA hingewiesen. Die Korrektur nach unten deute darauf hin, dass sich der US-Arbeitsmarkt schwächer entwickelt habe als erwartet. Fed-Chef Jerome Powell müsse daher nun sehr konkrete Hinweise auf eine Zinssenkung im September geben, sagten Händler. Die Veröffentlichung der jüngsten Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sorgte unterdessen zwar für eine positive Überraschung, hatte aber kaum Einfluss auf die hiesigen Aktienmärkte. In Börsenkreisen wurde der besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindex vor allem auf olympiabedingte Effekte im französischen Dienstleistungssektor zurückgeführt.