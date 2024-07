Da Anleger zugleich davon ausgingen, dass Trumps Politik den Inflationsdruck und die Staatsverschuldung erhöhen könnten, gaben US-Anleihen nach. Im Gegenzug zogen die Rendite zunächst an. Dies drehte sich aber nach einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell, der sich trotz der jüngsten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation noch nicht auf einen Zeitpunkt für eine Zinswende festlegen will. Er werde mit Blick auf die künftigen geldpolitischen Sitzungen dafür noch kein Signal senden, sagte Powell am Montagabend (MESZ) auf einer Veranstaltung des Economic Club of Washington.