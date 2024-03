Fondsmanager setzen auf REITs

So haben im Vergleich zum S&P 500 Large-Cap-Portfoliomanager die geringste Gewichtung in Apple, Nvidia und Tesla, schreiben die UBS-Strategen um Patrick Palfrey in der Mitteilung von Ende Februar. Im Gegensatz dazu sind die grössten relativen Übergewichtungen der Fondsmanager in Sektoren wie Industrie-, Finanz-, Gesundheits- und Rohstoffwerten zu finden, so Palfrey.