"Es ist klar geworden, dass sie in der institutionellen Vermögensallokation keinen Platz finden werden", sagt Hani Redha, ein Multi-Asset-Portfoliomanager bei Pinebridge Investments in London. "Es gab eine Zeit, in der sie als eine potenzielle Anlageklasse betrachtet wurden, die jeder Investor in seiner strategischen Vermögensallokation haben sollte. Das ist jetzt völlig vom Tisch."