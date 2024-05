So verhalten sich alle angefragten Banken in der redaktionellen Umfrage: Auch UBS, BEKB, Raiffeisen und Zürcher Kantonalbank (ZKB) haben Teams, die permanent Ausschau nach sinnvollen KI-Einsätzen halten. Alle Banken gehen zudem davon aus, dass KI-Tools in den kommenden Jahren massive Veränderungen in der Bankenwelt ermöglichen. «Mit dem steigenden Reifegrad der Technologie sind auch breitere Einsatzgebiete möglich, wodurch KI in verschiedenen Bereichen der Bank einen Nutzen bringen wird», hält die ZKB fest. «Produkte und Dienstleistungen können durch KI schneller, effizienter, kostengünstiger oder innovativer gestaltet werden», betont die Zuger Kantonalbank.