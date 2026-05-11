Dennoch entspricht der Satellitenhersteller in vielerlei Hinsicht genau dem Schema einer Meme-Aktie. Da sind die ständig online aktiven Fans, die über jede Kursbewegung der Aktie diskutieren. Das übliche Gerede, die bedingungslose Risikobereitschaft und mittendrin die feste Überzeugung, sehr, sehr reich zu werden. Peter Atwater, Präsident des Beratungsunternehmens Financial Insyghts, sagte, der Aufstieg von AST zeige, wie sich der Hype um Meme-Aktien von einer Modeerscheinung zu einem festen Bestandteil des Marktes entwickelt habe. «Es ist eine Strategie», sagte er. «Gebt mir innovative, zukunftsweisende Technologie, und ich zeige euch eine engagierte, begeisterte und unerfahrene Anlegergemeinschaft – denn genau das zieht sie am meisten an.»