Immer wieder ertönt ein kollektiver Hilferuf an die Gemeinschaft der Weltraumbegeisterten und -fans, in die Titel des Satellitenunternehmens AST SpaceMobile investieren. Dies vorwiegend dann, wenn der Titel sich wie in den vergangenen drei Monaten im Sinkflug befindet.
Gemäss der im Jargon als «SpaceMob» bekannten Community – so nennen sich die Anhänger von AST SpaceMobile – begann alles mit dem «Kook». Dieser gibt sich fast täglich als enthusiastischer Antreiber und veröffentlicht unentwegt Beiträge auf X. Er erinnert den SpaceMob daran, dass AST bald zu einem gewinnbringenden Satellitenkonzern heranwachsen wird, der es mit Elon Musks SpaceX aufnehmen kann.
«Es gibt haufenweise exzentrische Leute in der Community», erklärt Tanner Ottaway, ein 34-jähriger Ölingenieur, der fast seine gesamten Ersparnisse in AST investiert hat. «Wenn man zur Community gehört, ist das eben so.» Aber der «Kook», sagt Ottaway, sei derjenige, der die Stimmung anheizt. «Er sorgt definitiv für diese Energie.»
Es ist diese unbändige Energie von der X-Community, die AST zu einer der weltweit teuersten Aktien gemacht hat. Der Marktwert des Unternehmens beläuft sich auf rund 22 Milliarden Dollar und übertrifft damit fast ein Drittel der Unternehmen im S&P 500 – obwohl der Jahresumsatz mit 71 Millionen Dollar nur einen Bruchteil dessen ausmacht, was andere Unternehmen mit ähnlicher Börsenkapitalisierung erwirtschaften.
Meme-Aktien sind nicht verschwunden
Im letzten Jahrzehnt sind unzählige Meme-Aktien wie Pilze aus dem Boden geschossen und haben den Heerscharen von Daytradern, die auf sie gesetzt haben, sowohl astronomische Gewinne als auch herbe Verluste beschert. Nur wenige haben jedoch jemals die Höhen erreicht und gehalten wie AST, und keine hat dies geschafft, ohne der breiten Anlegeröffentlichkeit wirklich bekannt zu sein.
Ferner signalisiert der rasante Kursanstieg von AST – in der Spitze fast ein Kursgewinn von 6000 Prozent innerhalb von 22 Monaten, dass die Bewegung mit dem Hype bei sogenannten Meme-Aktien wie GameStop und AMC nicht nur fortbesteht, sondern sich entgegen den Prognosen der Wall Street weiterentwickelt und wächst.
Ihre neu gewonnene Finanzkraft zeigte sich im Frühjahr, als bekannt wurde, dass Musks Banker, ein Experte im Umgang mit Daytradern, bis zu 30 Prozent aller Aktien des SpaceX-Börsengangs für Privatanleger reservieren wollten. Das entspricht potenziell Aktienaufträgen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar – eine Summe, die laut Steve Sosnick, Chefstratege bei Interactive Brokers, vor zehn Jahren noch «unvorstellbar» gewesen wäre. Denselben Begriff verwendete er, um den stark gestiegenen Aktienkurs von AST zu beschreiben. «Das zeigt», sagte er, «die Entwicklung des Marktes.»
Die Definition einer Meme-Aktie hängt stark davon ab, wen man fragt – und nur wenige derjenigen, die in Scharen zu AST strömten, würden den Begriff ohne Weiteres akzeptieren. Die Unternehmen, die von der ersten Welle emporgehoben wurden, waren oft stark angeschlagene Marken, die von nostalgischen, ironischen Daytradern gefeiert wurden. Diese hatten es sich zum Ziel gesetzt, sich zusammenzuschliessen, um Leerverkäufer unter Druck zu setzen und die fundamental orientierten Wall-Street-Profis zu verspotten, indem sie die Aktienkurse in schwindelerregende Höhen trieben. AST gehört indes nicht zu dieser Kategorie von Unternehmen.
Vielversprechende Technologie
Das Unternehmen verfügt über eine vielversprechende Technologie, die Signale von Satelliten direkt auf Mobiltelefone zu übertragen. AST plant den signifikanten Ausbau seines Netzwerks und arbeitet mit grossen Telekommunikationsunternehmen wie AT&T, Verizon und Vodafone zusammen. Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, zählt zu den grössten Aktionären. Und die Anhänger betonen, anders als einige andere Meme-Aktien-Investoren, dass sie langfristig bei AST investieren wollen.
Dennoch entspricht der Satellitenhersteller in vielerlei Hinsicht genau dem Schema einer Meme-Aktie. Da sind die ständig online aktiven Fans, die über jede Kursbewegung der Aktie diskutieren. Das übliche Gerede, die bedingungslose Risikobereitschaft und mittendrin die feste Überzeugung, sehr, sehr reich zu werden. Peter Atwater, Präsident des Beratungsunternehmens Financial Insyghts, sagte, der Aufstieg von AST zeige, wie sich der Hype um Meme-Aktien von einer Modeerscheinung zu einem festen Bestandteil des Marktes entwickelt habe. «Es ist eine Strategie», sagte er. «Gebt mir innovative, zukunftsweisende Technologie, und ich zeige euch eine engagierte, begeisterte und unerfahrene Anlegergemeinschaft – denn genau das zieht sie am meisten an.»
Für viele Börsenveteranen der alten Schule – wie Matt Maley von Miller Tabak – wirkt das alles etwas absurd. Im Januar nach seiner Einschätzung der AST-Rallye gefragt, bezeichnete Stratege Maley, der seine Karriere an der Wall Street in den 1980er-Jahren begann, die Aktie als «Katastrophe mit Ansage» und sagte voraus, dass sie früher oder später um etwa 50 Prozent einbrechen würde. Und tatsächlich: Im Februar sank der Kurs um 29 Prozent und bis Mitte Mai hatte er fast die Hälfte gegenüber seinem Januar-Hoch verloren.
Maley von Miller Tabak geht nun davon aus, dass der Kurssturz erst richtig Fahrt aufnimmt und die Aktie um weitere 20 Prozent drücken könnte. Die breite Masse wird dazu natürlich irgendwann etwas zu sagen haben. Und ausserdem würden selbst Rückgänge dieser Grössenordnung den allgemeinen Kursverlauf kaum beeinflussen. Allein im letzten Jahr hat die Aktie um rund 160 Prozent zugelegt.
Unerbittliches Wettrennen im All
Das soll nicht heissen, dass das Unternehmen und damit die Aktie nicht vor Herausforderungen stehen. Im Gegenteil, es gibt viele. Zunächst einmal steht es unter enormem Wettbewerbsdruck mit zwei extrem finanzstarken Konkurrenten: SpaceX, das bereits Tausende Starlink-Satelliten betreibt, und jetzt auch Amazon, das im April die Übernahme des Konkurrenten Globalstar vereinbarte, um in das von AST anvisierte Geschäft mit Satellitenkommunikation einzusteigen.
AST kämpft gegen diese Konkurrenten und den eigenen Zeitplan, um in diesem Jahr 45 weitere Satelliten in den Orbit zu bringen und den kommerziellen Betrieb aufzunehmen. Diese Pläne erlitten im April einen schweren Rückschlag, als der erste Start des Jahres mit einer Blue-Origin-Rakete fehlschlug.
AST wurde vor fast zehn Jahren von Abel Avellan gegründet, einem venezolanischen Ingenieur, der zuvor ein anderes Satellitenunternehmen für 550 Millionen Dollar verkauft hatte. 2021 ging AST über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) an die Börse – ein Umweg über die Finanzmärkte, der genau zu dem Zeitpunkt boomte, als die Pandemie die Generation der Daytrader hervorbrachte, die auf sogenannte Meme-Aktien setzten.
(Bloomberg/cash)