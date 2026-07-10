Shortseller nahmen zuletzt verstärkt Schweizer Aktien ins Visier. Partners Group und Sportradar sind prominente Fälle. Aufsehenerregende Enthüllungen werden veröffentlicht, um die zuvor leerverkauften Aktien unter Druck zu bringen. In den USA wird dann häufig eine Sammelklage eingereicht, die auf den Anschuldigungen des Leerverkäufers basiert. Betroffene Unternehmen reagieren mit öffentlichen Erklärungen und tauschen sich mit den Regulierungsbehörden aus.