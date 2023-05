"Verbesserungen bei Konjunkturaussichten und Zinsumfeld, positive Geschäftstrends, unsere anhaltende Transformation und verstärkte Verteidigungslinien haben uns in die Lage versetzt, unseren Ausblick für 2023 für Schlüsselkennzahlen zu erhöhen", erklärte Unicredit-Chef Andrea Orcel. Für das Gesamtjahr stellte er nun einen Gewinn von mehr als 6,5 Milliarden Euro in Aussicht. Bislang sollte dieser in etwa auf dem Niveau von 2022 von 5,2 Milliarden Euro liegen. Die Ausschüttung an die Aktionäre über Dividenden und Aktienrückkäufe solle jetzt bei mindestens 5,75 Milliarden Euro liegen.