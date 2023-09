In den USA hat die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis einen neuen Gegenvorschlag unterbreitet. Ein Gewerkschaftsvertreter bestätigte am Donnerstag (Ortszeit), dass es ein neues Angebot gebe. Stellantis war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, kritisierte aber bereits am Donnerstag die Rhetorik der UAW. Die Gewerkschaft plant Insidern zufolge für Freitag einen Streik in weiteren Werken der grossen drei US-Autohersteller Stellantis, General Motors und Ford, sollte es keine grösseren Fortschritte in den Tarifverhandlungen geben. UAW-Präsident Shawn Fain wolle am Freitagmorgen (Ortszeit) neue Ziele in einer Online-Ansprache bekanntgeben, so die Insider.