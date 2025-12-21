Die Experten der Deutschen Bank lagen in der Vergangenheit meist goldrichtig und kamen mit ihren Prognosen jeweils auf den Punkt oder mit einer Abweichung von 2 Prozent nahe an den effektiven Wert heran. Für das nächste Jahr zeigt sich das Team um Maximilian Uleer weiter optimistisch und prognostiziert einen Gesamtertrag von 12 Prozent für den Stoxx Europe 600 - zu den Top-Picks der Deutschen Bank für 2026 geht es hier.