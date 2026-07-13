Der Analyst Ryu Young-ho von NH Investment & Securities sagte, Anleger nähmen nach dem Abschluss des US-Börsengangs Gewinne mit. Zudem sei die Stimmung von der Vorsicht vor den Ergebnissen des zweiten Quartals von SK Hynix geprägt. Anleger hätten erwartet, dass die Auslieferungen der HBM4-Chips von SK Hynix ab dem zweiten Quartal steigen würden, doch der Anstieg scheine nicht in grossem Umfang eingetreten zu sein. Ryu sagte zudem, Anleger hätten ihre Gewinnerwartungen gedämpft, da SK Hynix mit seinem grösseren Engagement im HBM-Markt weniger von einem jüngsten Preisanstieg bei herkömmlichen DRAM-Chips profitieren dürfte als der Konkurrent Samsung Electronics .
SK Hynix ist der weltweit führende Hersteller von KI-Speicherchips. HBM-Chips (High Bandwidth Memory) werden vor allem in KI-Systemen für Kunden wie Nvidia und die Google-Mutter Alphabet verwendet. Den Daten von Counterpoint Research zufolge führte SK Hynix den Markt für HBM-Chips im ersten Quartal mit einem Umsatzanteil von 58 Prozent an. Samsung und der US-Konkurrent Micron Technology kamen demnach auf jeweils 21 Prozent.
(Reuters)