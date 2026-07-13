Der Analyst Ryu Young-ho von NH Investment & Securities sagte, Anleger nähmen nach dem Abschluss des US-Börsengangs Gewinne mit. Zudem sei die Stimmung von der ‌Vorsicht vor den Ergebnissen des zweiten Quartals von SK Hynix geprägt. Anleger hätten erwartet, dass die Auslieferungen der HBM4-Chips von SK Hynix ab ​dem zweiten Quartal steigen würden, doch der ​Anstieg scheine nicht in grossem Umfang ​eingetreten zu sein. Ryu sagte zudem, Anleger hätten ihre Gewinnerwartungen gedämpft, da ‌SK Hynix mit seinem grösseren Engagement im HBM-Markt weniger von einem jüngsten Preisanstieg bei herkömmlichen DRAM-Chips profitieren dürfte als der Konkurrent Samsung ​Electronics .