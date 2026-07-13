Die Titel des südkoreanischen Unternehmens SK Hynix fielen in Seoul in ⁠der Spitze um 8,2 Prozent. Am Freitag hatte die Aktie bei ihrem ‌Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq um 12,8 ‌Prozent zugelegt. Der Leitindex Kospi in ​Seoul notierte am Montag ebenfalls im Minus.

Der Analyst Ryu Young-ho von NH Investment & Securities sagte, Anleger nähmen nach dem Abschluss des US-Börsengangs Gewinne mit. Zudem sei die Stimmung von der ‌Vorsicht vor den Ergebnissen des zweiten Quartals von SK Hynix geprägt. Anleger hätten erwartet, dass die Auslieferungen der HBM4-Chips von SK Hynix ab ​dem zweiten Quartal steigen würden, doch der ​Anstieg scheine nicht in grossem Umfang ​eingetreten zu sein. Ryu sagte zudem, Anleger hätten ihre Gewinnerwartungen gedämpft, da ‌SK Hynix mit seinem grösseren Engagement im HBM-Markt weniger von einem jüngsten Preisanstieg bei herkömmlichen DRAM-Chips profitieren dürfte als der Konkurrent Samsung ​Electronics .

SK ​Hynix ist der weltweit ⁠führende Hersteller von KI-Speicherchips. HBM-Chips (High Bandwidth Memory) ​werden vor allem in ⁠KI-Systemen für Kunden wie Nvidia und die Google-Mutter Alphabet verwendet. ‌Den Daten von Counterpoint Research zufolge führte SK Hynix den Markt für HBM-Chips im ersten Quartal mit einem ‌Umsatzanteil von 58 Prozent an. Samsung und der ​US-Konkurrent Micron Technology kamen demnach auf jeweils 21 Prozent. 

(Reuters)