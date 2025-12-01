Am Ölmarkt gingen die Preise erneut nach oben: Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich um jeweils fast zwei Prozent auf 63,44 und 59,60 Dollar je Fass (159 Liter). Das Kaspische Pipeline-Konsortium hatte nach eigenen Angaben den Betrieb in einem wichtigen Ölterminal im russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk nach einem ukrainischen Drohnenangriff eingestellt. Das Konsortium wickelt mehr als ein Prozent des weltweiten Ölhandels ab.