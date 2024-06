Am Montag wartete Zweirad-Hersteller Pierer Mobility mit einer Gewinnwarnung auf, am Dienstag folgte die Kabelverarbeitung-Gruppe Komax. Die Aktien von Pierer Mobility verloren am Montag fast 20 Prozent an Wert und notieren auf dem tiefsten Stand seit etwas mehr als vier Jahren. Seit dem IPO im Oktober 2019 hat sich der Titel halbiert.