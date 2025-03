Mid Caps zwischen Licht und Schatten

Höhere Kursausschläge bei den Mid Caps sind bei Firmennachrichten nicht nur in den USA, sondern auch am hiesigen Aktienmarkt gang und gäbe. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits ist die Liquidität in diesen Titeln gering, weshalb diese Aktien bei positiven oder negativen Zahlenüberraschungen entsprechend kräftig ausschlagen. Oftmals ist auch die Investorenbasis nicht breit genug, um höhere Volumen abzufangen oder die Aktie wird nur von wenigen Analysten abgedeckt, so dass die Konsensschätzungen im Vorfeld dünn gesät sind.