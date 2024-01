So naheliegend der Vergleich mit den Top-Indizes ist, sollten sich Anleger davon aber nicht ins Bockshorn jagen lassen. Für die Banken ist Gier und Neid ein gefundenes Fressen, damit sie höhere Gebühren generieren können. Hin und Her macht bekanntlich an der Börse die Taschen leer. Ebenso fatal ist, mit Verspätung auf einen Börsenzug zu springen, der bereits abgefahren und in vollem Schwung ist. Dieser Mechanismus wird auf englisch wie folgt beschrieben: «Buy high, sell low».