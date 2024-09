«Auffallend ist hingegen, dass sich die chinesische Zentralbank, die Gold auch für die chinesischen Konsumenten importiert, zuletzt zurückhielt. Erstmals seit Januar 2021 hat China im August kein Gold aus der Schweiz importiert», so Schmidlin. Tatsächlich zeigen die neuesten Daten des chinesischen Zolls, dass die importierte Goldmenge im August im Vergleich zum Vorjahr um nicht weniger als 83 Prozent auf nur noch 20,9 Tonnen zurückgegangen ist. Dies ist der dritte Monat in Folge, in dem die Importmenge im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, und die niedrigste Monatsmenge seit Februar 2021. Während noch vor wenigen Monaten an der Edelmetallbörse in Shanghai für Gold ein Aufschlag von 3 Prozent bis 5 Prozent gezahlt wurde, hat sich das Blatt nun gewendet.