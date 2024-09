Darüber hinaus kündigte am 13. September das weltweit viertgrösste palladiumproduzierende Unternehmen, das einen Anteil von 14 Prozent hält, an, aufgrund des niedrigen Preisniveaus eine Umstrukturierung der Geschäftstätigkeit in den USA zu planen. Dies würde zu einer Verringerung der Produktion von Platingruppenmetallen um etwa 200'000 Unzen führen, wobei der Hauptanteil auf Palladium entfällt. Das Unternehmen hält einen Anteil von fast 2,5 Prozent am weltweiten Minenangebot für 2023.