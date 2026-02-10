Wie dringend die Sanierung ist, ‌unterstreichen die Zahlen für das Gesamtjahr 2025. Der operative Gewinn brach auf 1,63 Milliarden Euro ein. Dies ist weniger als ein Drittel des Rekordniveaus von 2022. Die operative ‍Marge der Gruppe schmolz auf elf Prozent. Der grosse Rivale LVMH kam im gleichen Zeitraum auf eine Marge von 22 Prozent, was den Abstand zwischen den beiden französischen Luxusgiganten verdeutlicht. Netto fiel bei Kering ein Verlust von ​29 Millionen Euro aus dem fortgeführten Geschäft an. Dieser ist hauptsächlich auf Restrukturierungskosten zurückzuführen. Bereinigt um diese Kosten ‍erreichte der Nettogewinn 532 Millionen Euro, verglichen mit 1,2 Milliarden Euro im Jahr davor. Die in früheren Jahren boomenden Luxusfirmen ächzen seit Längerem unter der Konsumzurückhaltung in China, wo sich die Konsumenten noch nicht von den Folgen der Shutdowns in Zeiten der Corona-Pandemie erholt haben.