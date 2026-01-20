Der Wert von Sicherheit ist zuletzt stark gestiegen. Während Valiant noch vor wenigen Monaten mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 13x bewertet war und mit einer Dividendenrendite von 6 Prozent gehandelt wurde, sind es heute knapp 17x und noch 4,5 Prozent. Eine vergleichbare Entwicklung haben viele Kantonalbanken spätestens seit dem vergangenen Sommer, vielfach bereits seit Oktober 2024, durchlaufen.