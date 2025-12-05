Zahlreiche personelle Änderungen

Die Fusion führt auch zu einer Reihe personeller Änderungen: So sind die Helvetia-Konzernleitungsmitglieder Sandra Hürlimann (neu CTO Schweiz) und Thomas Neusiedler (CEO Österreich) nicht mehr in der Konzernleitung vertreten und übernehmen neue Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Wie bekannt, wird auch Helvetia-Finanzchefin Annelis Lüscher Hämmerli den Versicherer verlassen, sie ist als neue Präsidentin der Berner Kantonalbank vorgeschlagen.